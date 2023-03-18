الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
18 مارس 2023 17:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والداخلية مع احتمال سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً. تكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15: 01 والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:49.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 08:25 الجزر الأول عند الساعة 13:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.

أخبار ذات صلة
«الوطني للأرصاد»: أمطار محتملة حتى الثلاثاء
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©