«الوطني» يناقش التأمين الصحي وترقيات المعلمين

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، الأربعاء 22 مارس الجاري، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، ويوجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث توجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، وستوجه عائشة رضا البيرق سؤالاً حول الوظائف القيادية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة، وستوجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول حوادث دهس الطلبة، وسيوجه ناصر محمد اليماحي سؤالاً حول إنشاء مجمع تعليمي في مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة، وستوجه صابرين حسن اليماحي سؤالاً حول توقف الترقيات للمعلمين والمرشدين الأكاديميين، فيما ستوجه سمية عبدالله السويدي سؤالاً حول التوزيع الجغرافي لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة.

كما سيوجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حيث سيوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى حول اختبار ELTS، وستوجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول «المنهج التكاملي».

العمل التطوعي

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وتقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء» اللذين تم مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.