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ولي عهد الفجيرة يلتقي سليمة المزروعي الفائزة بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية

ولي عهد الفجيرة خلال لقائه سليمة المزروعي (وام)
18 مارس 2023 01:51

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سليمة عبدالله المزروعي، الفائزة بـ«جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون - فئة الشعر».
وهنّأ سموه، خلال اللقاء، سليمة المزروعي، بفوزها بالجائزة، وتحقيقها هذا الإنجاز في مجال الشعر عن ديوانها «الصاديات»، وأكد ضرورة الاهتمام بالموروث الثقافي لدولة الإمارات ونشر أشكاله التعبيرية التي يعد الشعر أحدها، وترسيخ حضوره وتوثيقه للأجيال.
وتقدمت سليمة المزروعي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على اهتمام سموه بأصحاب الإنجازات، ودعمهم لتحقيق التميز في جميع المجالات الإبداعية.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
سليمة المزروعي
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