محمد بن حميد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة «الشارقة للقرآن»

الشارقة (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أمس، في مسرح الجامعة القاسمية، الحفل الختامي لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسُنة النبوية في دورتها الخامسة والعشرين، والذي نظمته مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسُنة النبوية.

وجرى تكريم الفائزين في الدورة الخامسة والعشرين للجائزة في فروع القرآن الكريم من الذكور والإناث وعددهم (مئة واثنان وعشرون) متسابقاً ومتسابقة، وفي فروع السُنة النبوية (خمسة وأربعون) متسابقاً ومتسابقة، بالإضافةِ إلى تكريم أفضلِ ثماني حلقات قرآنية ومركز خاص يشمل قسمي الرجال والنساء.

بعدها تفضل الشيخ محمد بن حميد القاسمي، يرافقه سلطان مطر بن دلموك، وعمر الشامسي، مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسُنة النبوية، بتكريم الفائزين والفائزات، حيث قدموا الدروع وشهادات التقدير إلى الرعاة والداعمين.