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بدور القاسمي: المكتبات اليوم تواجه تحدياً صعباً

بدور القاسمي خلال إلقاء كلمتها في المؤتمر(من المصدر)
18 مارس 2023 01:51

الشارقة (الاتحاد)

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شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، الحفل الختامي للمؤتمر السنوي الثالث والأربعين للرابطة الدولية للمكتبات الجامعية في حرم الجامعة الأميركية في الشارقة يوم 16 مارس.
وشهد المؤتمر، والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط باستضافة مشتركة بين مكتبة الجامعة الأميركية في الشارقة ومكتبة جامعة زايد، مشاركة 87 مكتبة جامعية من جميع أنحاء العالم. 
وقالت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها خلال المؤتمر: «تواجه المكتبات اليوم تحديًا صعبًا يتمثل في الحفاظ على تواصلها مع المجتمعات التي تعمل فيها دون تجاهل مهمتها الأساسية المتمثلة في تسهيل الوصول إلى القراءة والتنوير. ولكن عندما يعمل جميع المعنيين بالكتب مع بعضهم البعض، يمكننا توفير المزيد من الفرص لمواجهة هذا التحدي وجهاً لوجه، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز روح التواصل والتضامن لصالح جميع المستفيدين من المكتبات، وخاصة أطفال المدارس والطلاب».
وفي حديثها عن أهمية المشاركة في استضافة مثل هذا المؤتمر العالمي، قالت كارا جونز، أمينة مكتبة الجامعة الأميركية في الشارقة: «هذا مؤتمر دولي لمنظمة تضم أكثر من 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم. وهو يعد فرصة كبيرة للجامعة في بناء شبكة علاقات مع مكتبات جامعية أخرى. 
وتناول المؤتمر مجموعة محاور هي «الرؤية والقيادة والنمو المهني» مسلطًا الضوء على القيمة والجودة والشراكات الاستراتيجية والتعاون والقيادة والعمليات التحويلية وبيئات العمل. كما ناقش «تقديم الخدمات الرقمية وتأثيرها»، حيث أصبح مستخدمو المكتبات مشاركين في تقديم وابتكار الخدمات، فضلاً عن مناقشة مساحات البحوث والاستكشاف واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المكتبة وخدمات وأنظمة البحث. كما ناقش المؤتمر «تطوير مواطنين ممكنين» من خلال المعرفة المعلوماتية والرقمية، ومسارات نجاح الطلبة، والتوظيف، والدعم الوظيفي، ومبادرات الاستدامة.

بدور القاسمي
الجامعة الأميركية
الشارقة
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