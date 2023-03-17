مذكرة تفاهم بين «الشارقة للتعليم» وموناش الأسترالية

الشارقة (الاتحاد)

وقعت أكاديمية الشارقة للتعليم، مذكرة تفاهم مع كلية التربية في جامعة موناش الأسترالية، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الجهتين، والتي تهدف لتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم برامج التطوير المهني التي تقدمها الأكاديمية للكادر التربوي في مختلف المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها.

وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الأكاديمية والجامعة، وتوحيد الجهود المبذولة لدى الجانبين لخدمة المجتمع التعليمي إقليمياً وعالمياً. وتنص مذكرة التفاهم على تطوير محتوى البرامج وتقديم الدعم للأكاديمية، بما يضمن جودة برامج التطوير المهني، إضافة إلى تقديم برامج داعمة لمعلمي الشارقة بناءً على احتياجاتهم المختلفة. كما تنص المذكرة على دعم التخطيط الاستراتيجي لمسار التطوير المهني التابع لأكاديمية الشارقة للتعليم.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور جنين رومانو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتور فيف إليس، عميد كلية التربية من جامعة موناش.