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تخريج الدفعة التاسعة من طلبة الشهادة المهنية لإدارة الوثائق والأرشيف بأبوظبي

صورة تذكارية خلال حفل التخريج (من المصدر)
18 مارس 2023 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت جامعة السوربون أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية، بتخريج الدفعة التاسعة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك بمقر جامعة السوربون أبوظبي.
وضمّت هذه الدفعة تخريج 16 من المهنيين الذين يشغلون مناصب في مختلف القطاعات، منها وزارة الدفاع ، وكالة أنباء الإمارات، الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، دائرة التعليم والمعرفة، وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «جميل أن يتزامن تخريج الدفعة التاسعة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف مع الشهر الوطني للقراءة الذي نحتفل به في الأرشيف والمكتبة الوطنية بمئات الفعاليات».
ومن جانبها، هنأت الدكتورة لورانس رينو، نائبة المدير للشؤون الأكاديمية لجامعة السوربون أبوظبي، جميع الخريجين والخريجات، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل الحصول على هذه الشهادة، وأشادت بجهود أعضاء هيئة التدريس في تقديم أعلى مستويات التعليم. 
وفي ختام الحفل، تم تسليم الشهادات وتكريم الخريجين والخريجات.

أبوظبي
جامعة السوربون أبوظبي
إدارة الوثائق والأرشيف
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