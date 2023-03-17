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الإمارات

الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والعمل المناخي

سهيل بن محمد المزروعي خلال استقبال آن دوك كيون (وام)
18 مارس 2023 01:51

أبوظبي (وام)

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 بحث معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مع معالي آن دوك كيون وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية،
سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والعمل المناخي، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي - سبل تطوير التجارة البينية للطاقة بين البلدين، إلى جانب الفرص المتوقعة من استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP 28» العام الجاري.
واستعرض الوزيران المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي تشمل الطاقة والمياه، حيث أثنى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، على متانة وعمق الروابط التي تجمع الإمارات بكوريا، والعلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تطوراً كبيراً.

الإمارات
كوريا الجنوبية
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
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