الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والعمل المناخي

أبوظبي (وام)

بحث معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مع معالي آن دوك كيون وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية،

سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والعمل المناخي، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي - سبل تطوير التجارة البينية للطاقة بين البلدين، إلى جانب الفرص المتوقعة من استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP 28» العام الجاري.

واستعرض الوزيران المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي تشمل الطاقة والمياه، حيث أثنى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، على متانة وعمق الروابط التي تجمع الإمارات بكوريا، والعلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تطوراً كبيراً.