تفاهم بين «الوطني للأرصاد» ونظيره الباكستاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقيع اتفاقية تعاون مع إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات في مجالي الأرصاد الجوية والزلازل، وتحقيق التكامل في بيانات الطقس والنشاط الزلزالي على مستوى البلدين.

وتأتي المذكرة لتؤكد أهمية تطوير آلية عمل وثيقة بين شبكة رصد الزلازل والأرصاد الجوية لدى كل من المركز الوطني للأرصاد وإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من أجل التكامل في بيانات الطقس والنشاط الزلزالي خاصة في المنطقة الواقعة جنوب باكستان وشمال دولة الإمارات العربية المتحدة، لرصد أنشطة الزلازل التي لديها القدرة على توليد موجات تسونامي في بحر العرب وبحر عمان.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، ومهر صاحب زاد خان، المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية والممثل الدائم لباكستان لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ونصت المذكرة على التعاون المشترك في مجال الأرصاد الجوية والذي يشمل خدمات الأرصاد الجوية البحرية فيما يتعلق بنظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في المحيط الهندي ومركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي، وتطوير القدرات الخاصة بأبحاث النمذجة المتعلقة بموجات تسونامي لتطوير نماذج رقمية لتوقعات أسرع وأكثر موثوقية لأمواج تسونامي المنتشرة عبر بحر عمان والتي تؤثر على المناطق الساحلية في باكستان وشمال شرق دولة الإمارات.

تبادل البيانات

سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون لدعم مركز الإنذار المبكر بالتسونامي في صورة برمجيات نمذجة مصممة خصيصاً لدعم عمليات التنبؤ بالتسونامي والتعاون في مجال الهيدرولوجيا وتوقع حدوث الفيضانات بما في ذلك تبادل بيانات الرادارات، وتبادل البيانات الزلزالية بشكل آني لعدد من محطات رصد الزلازل الواقعة في جنوب باكستان وشمال دولة الإمارات العربية المتحدة لرصد الزلازل في بحر العرب وبحر عمان والتي قد ينتج عنها تولد موجات تسونامي، والتعاون في مجال الزلازل والذي يتمثل في دراسة الأنشطة الزلزالية التي لديها القدرة على توليد موجات تسونامي في بحر العرب وبحر عمان، والتعاون في مجال البحث العلمي والذي يتمثل في تبادل البيانات والدراسات والأبحاث العلمية ذات العلاقة بموضوع هذه المذكرة.