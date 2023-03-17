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نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الإيرلندية باليوم الوطني

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الإيرلندية باليوم الوطني
18 مارس 2023 01:50

أبوظبي (وام)

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 حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي نورما فولي وزيرة التعليم في إيرلندا مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامته اليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.
وأشادت السفيرة الإيرلندية بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبعلاقات التعاون القوية التي تربط البلدين على المستويات كافة.
من جانبها، أشادت معالي نورما فولي وزيرة التعليم في ايرلندا، خلال الحفل الذي أقيم في منزل السفيرة في أبوظبي، بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وتطور في مجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الطبية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
حضر الحفل عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال الإيرلنديين وأفراد الجالية الإيرلندية المقيمة بالدولة.
كما تخلل الحفل رقصات من التراث الإيرلندي والموسيقي الإيرلندية.

الإمارات
نهيان بن مبارك
إيرلندا
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