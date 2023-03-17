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السفير التركي يثني على جهود «تريندز» البحثية العالمية

السفير التركي يثني على جهود «تريندز» البحثية العالمية
18 مارس 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد توجاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بجهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية العالمية، وأنشطته ومستوى إصدارات العلمية.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر مركز «تريندز» حيث رحب به الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز بحضور عدد من رؤساء القطاعات والإدارات.
وفي حلقة نقاشية جمعت السفير بعدد من باحثي وباحثات تريندز، أكد السفير توجاي تونشير أهمية البحث العلمي في نشر المعرفة، وقال إنه يشكل أساس المعرفة الصحيحة الموثقة، مؤكدًا أهمية التعاون البحثي والعلمي بين مركز «تريندز» ومراكز البحوث والدراسات في تركيا من أجل تبادل المعلومات والمعارف ودعم الجهود العلمية الداعمة لبناء علاقات دولية صحيحة. ورحب بفكرة تعاون المركز مع عدد من الباحثين والخبراء الأتراك للنشر في منصات ومواقع تريندز.
وقدم الدكتور محمد العلي شرحًا موجزًا حول طبيعة عمل تريندز، فيما قدم مدراء الإدارات وعدد من الباحثين عرضًا توضيحيًا لأنشطة تريندز البحثية والفكرية، وبرامج التدريب، والخدمات التي يقدمها حول مختلف قضايا العالم، بما يدعم الباحثين والأكاديميين والمهتمين.
وجرى خلال الحلقة النقاشية بحث سبل التعاون بين مركز تريندز والمراكز الفكرية والبحثية التركية، حيث أكد باحثو تريندز أهمية تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الفكرية التركية، والمفكرين والباحثين الأتراك أيضًا، مشيرين إلى أن ذلك يأتي ضمن توجهات تريندز لبناء شراكات بحثية وعلمية فاعلة مع مختلف المؤسسات البحثية بالمنطقة والعالم.

تركيا
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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