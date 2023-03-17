الإمارات تكمل استعداداتها لاستقبال رمضان المبارك

أبوظبي (وام)

تستعد الإمارات لاستقبال شهر رمضان المبارك وسط أجواء مفعمة بالفرحة والمظاهر الروحانية والاجتماعية التي تميز الشهر الفضيل. وارتدت الشوارع الرئيسة والجسور وواجهات مراكز التسوق في الدولة، حلة الزينة الخاصة بقدوم شهر رمضان التي جاءت على أشكال ضوئية هندسية، وعبارات تعكس روح البهجة، وتتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل.

ويشهد شهر رمضان في الإمارات، أنشطة ومناسبات دينية وثقافية تنبض بالحياة، وتجسد قيم التآزر والتماسك المجتمعي، وتعد الإمارات واحدة من الدول التي تستحق الزيارة خلال شهر رمضان بمزجها بين العديد من الأمور العصرية والتقليدية للاحتفاء بهذا الشهر.

وتعد المحاضرات الرمضانية التي يستضيفها مجلس محمد بن زايد الرمضاني أحد أهم الفعاليات التي يشهدها الشهر الفضيل، فقد دأب المجلس على استضافة نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين من مختلف بلدان العالم، لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول مختلف المواضيع العامة والقضايا الحيوية ذات الصلة بتطورات العصر ومتطلباته واستشراف آفاق المستقبل.

«جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم»

ومن أبرز الفعاليات التي تشهدها الإمارات في شهر رمضان «جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» التي تقام في دبي سنوياً، ويتنافس فيها حفظة القرآن من مختلف أنحاء العالم، كما تنطلق خلال الشهر الفضيل دورة جديدة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في نسختها التاسعة، تحت عنوان «دورة عام الخمسين» لتستمد موضوعاتها من رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مفاهيم الاستدامة في جميع المجالات، وتعزيز جهود التوعية في المجالات البيئية.

ندوات إيمانية وفكرية

بدورها تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المعنية في كل إمارة خلال شهر رمضان ندوات إيمانية وفكرية في مختلف مساجد الدولة، كما تنظم هيئة الهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات الخيرية في الدولة مبادرات خيرية خاصة بالشهر الفضيل يستفيد منها مئات الآلاف داخل الدولة وخارجها.

تسوق

مواكبة لحركة التسوق خلال الشهر الفضيل التي تشهد إقبالاً ونشاطاً كبيراً، عقدت الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة عدداً من اللقاءات مع المسؤولين في أبرز القطاعات الاستهلاكية للتأكد من جاهزية الأسواق ومنافذ البيع وضمان توفير كافة احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

وتكثف الجهات الرقابية في الإمارات من جولاتها على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً، والتزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين، بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية، وبالاشتراطات الخاصة بنقل المنتجات والمواد الغذائية وتخزينها وتحضيرها وعرضها، كما تحرص الجهات الرقابية على التأكد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، والالتزام بعرض الأسعار والعروض المقدمة على المنتجات بطريقة واضحة يسهل على المستهلك معرفة تفاصيلها.