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«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات تنفيذ برنامج العلماء الضيوف

«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات تنفيذ برنامج العلماء الضيوف
18 مارس 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع المسؤولين في الهيئة الخطط والترتيبات المعدة هذا العام لتنفيذ برنامج العلماء الذين يستضيفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك سنوياً، بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يستضيف كوكبة من العلماء من مختلف الدول العربية والإسلامية والصديقة للمشاركة في إحياء الشهر الفضيل في المساجد والمجالس والمؤسسات.
واطلع الدكتور الكعبي في الاجتماع الذي انعقد بمقر الهيئة في أبوظبي، بحضور مدير عام الهيئة، والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، على البرنامج والاستعدادات لاستقبال العلماء الضيوف.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
رمضان
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