بدء التسجيل لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورة «عام الاستدامة»

أبوظبي (وام)

أعلنت جائزة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه» بدء التسجيل واستقبال طلبات المشاركة في دورة «عام الاستدامة» اعتباراً من أمس وحتى 15 رمضان المبارك.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي المدير العام للجائزة رئيس اللجنة العليا للجائزة إن باب المشاركة في فئات الجائزة الـ12 مفتوح للمسلمين من داخل وخارج الدولة من كلا الجنسين إلى جانب مواطني الدولة من الفتيات والنشء وأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن دورة هذا العام تشهد إضافة مسابقة الخريطة الذهنية لقيم الاستدامة في القرآن الكريم للفئات الرئيسية للجائزة وهي الخطابة والترتيل.

وأوضح الطنيجي أنه يمكن للراغبين الاطلاع على كافة الشروط ودليل الجائزة المتوفر في 4 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو والفرنسية من خلال موقع الجائزة الإلكتروني (www.tahbeer.ae) كما يمكن المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الواتساب. ودعا إلى المشاركة الفاعلة في فئات التنافس المفتوحة للإسهام في نشر القيم المستمدة من تعليمات ديننا الحنيف مع فرصة الفوز بإحدى الجوائز المالية المرصودة لأول ثلاث فائزين في كل فئة ليتوج في النهاية (36) فائزاً في (12) فئة.