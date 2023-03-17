خريطة إلكترونية لـ«إفطار الصائم» بالفجيرة

فهد بوهندي(الاتحاد)

أكد معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، لـ«الاتحاد» أن الجمعية استكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وتنفيذ مشاريع حملتها الرمضانية «خيركم بركة»، التي بدأت في الأول من رجب، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك، وقد اعتمدت الجمعية خدمة الخريطة التفاعلية الإلكترونية لمشروع إفطار الصائم وتحتوي على 31 موقع توزيع لوجبات الإفطار في إمارة الفجيرة خلال شهر رمضان المبارك، منها 21 خيمة إفطار صائم في كافة مناطق الفجيرة ودبا الفجيرة بالإضافة إلى 10 مجالس بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومتوقع أن يزيد عدد المستفيدين من مشروع إفطار الصائم هذا العام على 10.000 شخص يومياً بإجمالي 300.000 صائم قابل للزيادة طوال شهر رمضان. وأضاف الرقباني: «وتشجيعاً من الجمعية للأسر المنتجة المواطنة، تم اعتماد مشاركة 54 أسرة منتجة من الأسر المستحقة للمساعدة والمسجلة في الجمعية في مشروع إفطار الصائم هذا العام وتقدم 5.060 وجبة إفطار يومياً على مدار الشهر الفضيل». وأوضح أن الهدف من الخريطة التفاعلية التي تنفذها الجمعية للعام الثالث على التوالي في شهر رمضان التيسير على للمتبرعين والصائمين أيضاً، حيث يمكن للمتبرعين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات اختيار موقع التبرع وعدد المستفيدين باستخدام الهاتف المحمول عبر هذه الخريطة التفاعلية التي توفرها الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، كما توفر للصائمين معرفة مواقع تقديم وجبات الإفطار بكل سهولة ويسر علماً بأنه بمجرد الدخول على الرابط الذكي في الموقع الإلكتروني تفتح الخريطة التفاعلية وتظهر كل نقاط توزيع وجبات الإفطار في المناطق المختلفة مع أعداد المستفيدين والتكلفة المالية، كما يمكن بكل سهولة المساهمة والدفع عن طريق الهاتف. وقال إن الخريطة تغطي جميع مناطق إمارة الفجيرة، ويمكن لمن يرغب في المساهمة اختيار موقع الإفطار وعدد المستفيدين، وسيتم تسجيل موقع الإفطار باسم الجهة أو الفرد المتبرع، موضحاً أنه بإمكان المتبرع متابعة تنفيذ مشروع الإفطار عبر هاتفه النقال، كما تتم موافاة الجهات المساهمة في المشروع بتقارير مصورة عن مراحل التنفيذ خلال شهر رمضان المبارك.