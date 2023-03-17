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شوارع رأس الخيمة تتزين لشهر رمضان المبارك

خالد فضل العلي
18 مارس 2023 01:50

 مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

بدأت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة بتزيين شوارع الإمارة استعداداً لاستقبال شهر رمضان الفضيل للعام 2023 من خلال تركيب الزينة بأشكال ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل مثل (مبارك عليكم الشهر) (شهر الطاعة) (هل هلالك) (رمضان الخير)، وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر الفرح والسرور في الإمارة، بحسب المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة براس الخيمة.
وأوضح العلي أن عدد الإضاءات الضوئية يصل إلى 900 تشكيلة ضوئية مبتكرة، منوهاً بأن الطرق والدوارات والجسور حظيت بالعديد من التشكيلات المنيرة، واتخذت أشكال هلال العيد والهالات الضوئية، وتم تركيب الإضاءة على 60 موقعاً من الشوارع الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة، وتم إضافة 9 مناطق جديدة لتركيب الزينة مثل خت، شوكة، المنيعي، الرمس، معيريض، شعم وشمل، وادي إصفني.

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بهجة
أشار مدير عام دائرة الخدمات العامة إلى أن عملية تزيين مناطق رأس الخيمة تأتي من منطلق إضفاء أجواء روحانية ومشاهد جمالية وحضارية بمناطق الإمارة، ونشر البهجة بين المواطنين والمقيمين بشهر رمضان المبارك، ونحن بدورنا كدائرة خدمات عامة نسعى لأن تكون زينة هذا العام تلامس هذا الشغف الروحاني الذي هو أساس الشهر الكريم.

دائرة الخدمات العامة
رأس الخيمة
رمضان
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