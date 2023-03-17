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تكريم الجهات المُطبّقة لـ«استمرارية الأعمال» برأس الخيمة

تكريم الجهات المُطبّقة لـ«استمرارية الأعمال» برأس الخيمة
18 مارس 2023 01:50

رأس الخيمة (وام)

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 كرّم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، يوسف عبدالله الهرمودي مدير إدارة المراكز المحلية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة، وعدد من مدراء وممثلي الجهات المحلية في الإمارة، وضباط الشرطة، الجهات المحليّة المُطبّقة لنظام إدارة إستمرارية الأعمال والجهات الرائدة في إجتياز متطلبات التطبيق في رأس الخيمة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم خصيصاً لهذه المناسبة بمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب. وأشاد اللواء علي بن علوان، بجهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تعمل بجهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في القدرة على تحقيق الأمن والصمود، وضمان جودة الحياة المتكاملة بأعلى معايير السلامة العامة، ورفع جاهزية الاتصال والتعاون الوطني بين مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تسعى الهيئة الوطنية متمثلة في فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، بصورة مستمرة إلى رفع مستوى الوعي حول متطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال في كافة الجهات والمؤسسات في الإمارة.

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