1778 طلب مساعدة اجتماعية تلقّته «تنمية المجتمع»

آمنة الكتبي(دبي)

تلقت وزارة تنمية المجتمع 1778 طلباً للحصول على المساعدة الاجتماعية منذ بداية العام الجاري وفقاً لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع.

وتستند الوزارة إلى عدد من المعايير القانونية عند دراسة الطلبات المقدمة إليها للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، وتحدد تلك المعايير بالاستناد إلى بنود القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، المتعلق بالضمان الاجتماعي، وتتضمن الفئات التي تستحق الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي كلاً من: الأرملة، والمطلقة، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، واليتيم، ومجهول الأبوين، والبنت غير المتزوجة، والمصاب بالعجز المرضي، والطالب المتزوج، وأسرة المسجون، والعاجز مادياً، والمرأة المهجورة، والمواطنة المتزوجة بأجنبي، والمطلقة أو الأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناء.

الشروط

تشير الشروط إلى سقوط حق المستفيد في المبلغ المستحق إذا لم يصرفه بعد مضي ثلاثة أشهر، ويسقط حقه في المساعدة نهائياً إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة شهور من تاريخ صرف المبلغ له ما لم يقدم عذراً تقبله لجنة المساعدات، ووفقاً للنظام المتبع في طلب المساعدات فإن السيدات اللاتي لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لاستخراج إثبات عدم زواج أو عمل يستطعن التوجه إلى مكاتب الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية لاستخراج الوثائق المطلوبة، وذلك في الأيام المحددة من قبل الوزارة.

ووفقاً للأحكام أيضاً فإنه يحق للمطلقة والأرملة غير المواطنة الحصول على المساعدة الاجتماعية، بشرط أن تكون حاضنه لأحد أبنائها المواطنين داخل الدولة، وتثبت ذلك بشهادة حضانة صادرة من إحدى المحاكم الشرعية بالدولة.

لجنة مختصة

تدرس الطلبات من قبل لجنة مختصة في الوزارة، ويمكن لمقدم طلب المساعدة التظلم مرة كل ستة أشهر بعد الحصول على نتيجة الطلب في حال رفض طلبه، وتنص الشروط والأحكام التي تستند إليها اللجنة في تحديد مستحقي المساعدة على أن المواطنة غير المتزوجة من دون عمر الـ35 تستطيع أن تقدم على مساعدة اجتماعية، وممكن أن تحصل عليها بشرط أن يكون لديها نصيب من معاش تقاعد الوالد، وأن يخضع طلبها لدراسة لجنة المساعدات. وتمنع الشروط المستفيد من المساعدة من أخذ قرض بنكي بضمان المساعدة الاجتماعية، لأن هناك فرقاً بين الراتب والمساعدة، فالراتب يمنح للموظف نظير بذل جهد ووقت، فيما تعد المساعدة منحة من الحكومة دون مقابل، وتتوقف في حال طرأت أي تغيرات على ظروف الأسرة المادية.