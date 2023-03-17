«التنمية الأسرية» تشارك أطفال الإمارات احتفالاتهم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة التنمية الأسرية بيوم الطفل الإماراتي في جميع مراكزها المنتشرة في (أبوظبي والظفرة والعين)، تحت شعار «حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة».

وتركز الاحتفالات هذا العام على حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية توفير بيئة صحية آمنة وداعمة تطوّر من قدراتهم وتنمي مهاراتهم، وتنشئ جيلاً قادراً على التعامل مع معطيات العصر والطبيعة والمحافظة على استدامتها.

ويأتي الاحتفال استجابةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأن يكون يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام.

ونظمت مؤسسة التنمية الأسرية عدداً من الفعاليات منها فعالية (لعبة اليوم للغد) حيث تعرف الأطفال على الاستدامة ولكن من منظور تراثي، وتهدف الفعالية إلى توعية المشاركين من الأطفال حول مفهوم الاستدامة، وتعريفهم بوسائل الاستدامة في الألعاب التراثية قديماً، بهدف تعزيز روح المشاركة لديهم، حيث تمارس الألعاب التراثية بأساليب وطرق تعكس التشويق والمرح، والشعور بالمتعة والتسلية، بالإضافة إلى عكس الجانب الإيجابي للحياة في مجتمع الإمارات.

كما نفذت المؤسسة في كافة مراكزها جلسة حوارية مع الأطفال بعنوان (بيئتي مسؤوليتي) وتركز على الاستدامة بهدف تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة من خلال الحوار الإيجابي الفاعل ويقدمها أعضاء مجلس الطفل الاجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية، ومحاضرة عن (سلوك الأسرة والاستدامة) وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، تستهدف الموظفين والموظفات، وتؤكد دور الأسرة في تعزيز مفهوم الاستدامة، وأهمية تغيير أنماط السلوك في الحياة اليومية لتصبح أكثر إيجابية.

وشاركت مؤسسة التنمية الأسرية في فعاليات يوم الطفل الإماراتي التي نظمتها دائرة تنمية المجتمع، في جزيرة ياس بأبوظبي (ياس مول)، حيث شارك فيها أعضاء مبادرة (إعلامي المستقبل) منهم الأطفال ميثة المنصوري، وريم المنصوري، وشما الساعدي، ومريم الساعدي، وسلامة العرياني، وتم تنفيذ ورشة بعنوان (أساسيات تصوير الفيديو بالهاتف)، وعرفت الورشة المشاركين على مبادرة إعلامي المستقبل التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار العام، وتم تعريف المشاركين بأساسيات التصوير، وآلية التقاط الصور والفيديوهات بأساليب محترفة، بالإضافة إلى التعرف على زوايا التصوير (تطبيق عملي)، كما نفذت المؤسسة عدداً من الورش منها (لعبة اليوم للغد)، و(حوار الاستدامة مع الأطفال).