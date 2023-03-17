يتهم عاملاً بالإهمال.. والمحكمة ترفض التعويض

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اتهم صاحب مزرعة عاملاً لديه بإتلاف الأشجار وأحواض المياه، مما تسبب في نفوق الأغنام وإتلاف النخيل بعد تركه العمل لديه بالمزرعة، ورفع دعوى قضائية طالبه خلالها بتعويض 10 آلاف درهم عن قيمة الخسائر التي لحقت به، خاصة وأنه جلب العامل للقيام برعاية النخيل والاهتمام بتربية الحيوانات المملوكة لديه في مزرعته، قبل أن يكتشف تسبب العامل في تلك الخسائر عندما ترك العمل في المزرعة. وخلال الجلسات حضر المدعى عليه بشخصه وقرر مجاوباً أن الدعوى كيدية، وأن المدعي ليس لديه الحق بالمطالبة، وأنه كان يعمل في المزرعة بطريقة صحيحة، ولم يقم بتخريب أي شيء بالمزرعة وطلب رفض الدعوى.

وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بمصاريف ورسوم الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه، بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ، كما يلزم لقيام المسؤولية توافر علاقة السببية وأن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، فلما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت صحة ما يدعيه المدعي من أن المدعى عليه والخصم المدخل قاما بإتلاف الأشجار، أو تسببا فيها هي وأحواض المياه والتي أدت إلى نفوق الأغنام وتلف النخيل المملوكة له، ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما يدعيه، ولم يثبت أن سبب ما لحق بالمدعي من أضرار كان بسبب ترك المدعى عليه للعمل لديه، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها.