السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

يتهم عاملاً بالإهمال.. والمحكمة ترفض التعويض

يتهم عاملاً بالإهمال.. والمحكمة ترفض التعويض
18 مارس 2023 01:50

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»

اتهم صاحب مزرعة عاملاً لديه بإتلاف الأشجار وأحواض المياه، مما تسبب في نفوق الأغنام وإتلاف النخيل بعد تركه العمل لديه بالمزرعة، ورفع دعوى قضائية طالبه خلالها بتعويض 10 آلاف درهم عن قيمة الخسائر التي لحقت به، خاصة وأنه جلب العامل للقيام برعاية النخيل والاهتمام بتربية الحيوانات المملوكة لديه في مزرعته، قبل أن يكتشف تسبب العامل في تلك الخسائر عندما ترك العمل في المزرعة. وخلال الجلسات حضر المدعى عليه بشخصه وقرر مجاوباً أن الدعوى كيدية، وأن المدعي ليس لديه الحق بالمطالبة، وأنه كان يعمل في المزرعة بطريقة صحيحة، ولم يقم بتخريب أي شيء بالمزرعة وطلب رفض الدعوى.
وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بمصاريف ورسوم الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه، بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ، كما يلزم لقيام المسؤولية توافر علاقة السببية وأن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، فلما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت صحة ما يدعيه المدعي من أن المدعى عليه والخصم المدخل قاما بإتلاف الأشجار، أو تسببا فيها هي وأحواض المياه والتي أدت إلى نفوق الأغنام وتلف النخيل المملوكة له، ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما يدعيه، ولم يثبت أن سبب ما لحق بالمدعي من أضرار كان بسبب ترك المدعى عليه للعمل لديه، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها.

آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
الرياضي
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
اليوم 14:36
برونزية إماراتية في بطولة غرب آسيا للترايثلون
الرياضي
برونزية إماراتية في بطولة غرب آسيا للترايثلون
اليوم 14:00
وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة
اليوم 13:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©