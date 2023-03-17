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شرطة أبوظبي تشارك في «الظفرة البحري»

مشاركة فاعلة في المهرجان (من المصدر)
18 مارس 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في تأمين الدورة 14 لفعاليات مهرجان الظفرة البحري والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، في الفترة من 10 ولغاية 19 مارس الجاري، على ساحل المغيرة بمدينة المرفأ.
وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، حرص المديرية على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة وتسهيل إجراءات الدخول والخروج وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزوار وتوفير الخدمات كافة التي تعزز رضاهم وإسعادهم.
واستعرضت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أحدث التقنيات العالمية في عملية التدريب وتشمل تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونفذت مسابقات للجمهور في أساليب الرماية التكتيكية الحركية في ميدان التدريب الأمني(البينتبول) وميدان الرماية الافتراضي.
وعملت مديرية شرطة منطقة الظفرة على تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وفرت مديرية المرور والدوريات من خلال إدارة مرور منطقة الظفرة عدد من الدوريات لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزوار المهرجان وضمان سلامة الجمهور.
واطلع الزوار على متحف «الشرطة البحرية» الذي أقامه قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة ويتضمن معلومات حول تاريخ تأسيس الشرطة البحرية في أبوظبي وجهودها المتميزة في حفظ الأمن على شواطئها وحدودها، ودورها الريادي في الاستجابة للاستغاثة، وتأمين القوارب البحرية وسلامة روادها.
وشارك في المهرجان عدد من الجهات الشرطية للتعريف بخدماتها وجهودها في التوعية وهي إدارة التحقيق والبحث الجنائي وإدارة المهام الخاصة ومركز شرطة المرفأ ومركز القيادة والتحكم التابع لإدارة العمليات وقسم التفتيش الأمني k9 وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وقسم الأسلحة والمتفجرات وقسم تقنية المعلومات. والاتصالات وقسم الإعلام الأمني -منطقة الظفرة وقسم العلاقات العامة وفرع شؤون الفعاليات بمديرية شرطة الظفرة. 

 

شرطة أبوظبي
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