شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع «الثقافة والسياحة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي تحدد الأطر الرئيسة للتعاون بين الدائرة وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مجال المؤتمرات والمعارض في الإمارة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية العامة للجانبين من خلال استقطاب المزيد من فعاليات الأعمال، وتعزيز الشراكة في مجال التدريب واستضافة الأحداث المحلية والإقليمية والدولية.

ووقع المذكرة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الحرص والاهتمام بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية باعتباره مبدأ مهماً من المبادئ الاستراتيجية لتحقيق التطلعات المستقبلية.

وقال سعود الحوسني تُشكل مذكرة التفاهم مع شرطة أبوظبي ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا المشتركة، حيث تُساهم في دعم برامجنا ومبادراتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة ضمن الوجهات العالمية المفضلة، وخاصة في مجال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. كما أنها تُعتبر نموذجاً للشراكة القائمة بين مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي.

وبموجب المذكرة، سيجري العمل على وضع خطة مشتركة لتحفيز الجهات التابعة لشرطة أبوظبي للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المستهدفة إلى جانب تقديم الدعم الكامل لفعاليات الأعمال في الإمارة وفق أرقى معايير التميز، وتشكيل فرق عمل فنية وإدارية. وتنص المذكرة أيضاً على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين الجهتين، ووضع برامج مشتركة لاستقطاب الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، والتعاون على تطوير الفعاليات القائمة، والتنسيق بين الجانبين لدعم المؤتمرات والندوات والأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير التسهيلات اللازمة لتنظيم فعاليات شرطة أبوظبي في المواقع التراثية والثقافية التابعة للدائرة، وتبادل الموارد المعرفية بين دار الكتب ومكتبات الجهتين.