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شرطة أبوظبي تكرم سفراء الابتكار

خلال تكريم سفراء الابتكار (من المصدر)
18 مارس 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت شرطة أبوظبي سفراء الابتكار والمتميزين في قطاع أمن المجتمع وذلك لتميزهم في تقديم أفكار وخدمات ابتكارية تحاكي وتستشرف التوجهات المستقبلية في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية الأمنية.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أهمية ترسيخ الإبداع والابتكار تحقيقًا لاستراتيجية شرطة أبوظبي ودعماً لنهج ورؤية الدولة في غرس الابتكار كثقافة وأسلوب حياة بما يسهم في استدامة التنمية والتميز في مختلف المجالات، وتحفيز منتسبي القيادة لتقديم أفكار إبداعية كفيلة بالحفاظ على مكتسبات الدولة و تواكب التوجهات المستقبلية للحكومة.
ولفت العميد الدكتور حمود سعيد العفاري رئيس فريق منظومة الابتكار في قطاع أمن المجتمع إلى سعي شرطة أبوظبي الدائم لتعزيز الابتكار لدى المنتسبين عبر اعتمادها على أدوات ابتكارية حديثة لتحقيق تطلعاتها في مختلف الميادين. 

شرطة أبوظبي
أمن المجتمع
سفراء الابتكار
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