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«الحدوة الذهبية» تقود مركز شرطة الخيالة لموسوعة غينيس

اللواء المنصوري يكرم مركز شرطة الخيالة
18 مارس 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، مركز شرطة الخيالة، لحصوله على شهادة «غينيس» للأرقام القياسية، نظير تصميمه «الحدوة الذهبية» أكبر مجسم مكون من حدوات الخيل، تم تنفيذه بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي نادي دبي للفروسية.
وحضر التكريم، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط والأفراد في قطاع شؤون البحث الجنائي. 

خليل إبراهيم المنصوري
شرطة دبي
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