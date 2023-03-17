أكاديمية ربدان تعقد «ملتقى الممارسات الواعدة»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت أكاديمية ربدان «منتدى الممارسات الواعدة» بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخبراء المتخصصين في قطاعات الحياة الجامعية وشؤون الطلبة.

وشهد المنتدى مشاركة فاعلة من جامعات وطنية ومؤسسات تعليمية رائدة، منها: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وبوليتكنك أبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

ومثل المنتدى منصة لتبادل الأنشطة المهنية والتدريبية والعلمية بين طلاب الجامعات الوطنية والموظفين الإداريين، حيث تضمن عدد من الحلقات النقاشية حول مجموعة واسعة من المجالات ذات الصلة بالطلاب والموظفين في قطاع التعليم العالي. وركزت الحلقات النقاشية على المرحلة الانتقالية للطلاب الجدد والتحديات ذات الصلة، وتقديم تجربة طلابية عالمية المستوى، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد الوظيفي لطلاب السنة النهائية. وقالت الدكتورة خديجة فرحان الحميد، مدير إدارة شؤون الطلبة في أكاديمية ربدان: يمثل المنتدى فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجامعات الوطنية في مجالات تدعم تطور الطلبة على الصعيد الأكاديمي والمهني والشخصي.

وضم المنتدى خبراء ومتخصصين من مختلف جامعات الدولة ضمن أجواء تعاونية تمكِّنهم من تبادل الأفكار وأفضل الممارسات العالمية. وتناولت المناقشات جوانب مختلفة من الحياة الجامعية والتحديات الأكاديمية وصولاً إلى مجالات التنمية الاجتماعية والشخصية.