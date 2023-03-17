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الإمارات

إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا

توقيع مذكرة التفاهم
17 مارس 2023 22:45

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا، مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، استمراراً لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.

وبموجب هذه المذكرة، يعفى مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية شمال مقدونيا.

وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب جمهورية شمال مقدونيا عبدالقادر ميميدي، سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الإمارات.

تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا وتسهيل حركة التنقل بين البلدين. ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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إعفاء من التأشيرة
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