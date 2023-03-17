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رئيس رومانيا يصل إلى البلاد
رئيس رومانيا يصل إلى البلاد
17 مارس 2023 20:42
وصل فخامة كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة إلى البلاد، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية ترافقه خلالها حرمه السيدة الأولى كارمن يوهانيس.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.. معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين.
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