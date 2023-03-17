السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس رومانيا يصل إلى البلاد

رئيس رومانيا يصل إلى البلاد
17 مارس 2023 20:42

وصل فخامة كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة إلى البلاد، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية ترافقه خلالها حرمه السيدة الأولى كارمن يوهانيس.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.. معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين.

أخبار ذات صلة
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والعمل المناخي
المصدر: وام
كلاوس يوهانيس
رومانيا
الإمارات
زيارة رسمية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
الرياضي
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
اليوم 14:36
برونزية إماراتية في بطولة غرب آسيا للترايثلون
الرياضي
برونزية إماراتية في بطولة غرب آسيا للترايثلون
اليوم 14:00
وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة
اليوم 13:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©