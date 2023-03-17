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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
17 مارس 2023 19:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وغائماً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على المناطق الداخلية.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح نشطة إلى معتدلة السرعة، مثيرة الغبار والأتربة نهاراً وتخف سرعتها صباح الأحد وتكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س .

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، يصبح متوسطاً تدريجياً ليلاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13: 09 والثاني عند الساعة 00:54 والجزر الأول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 04:49.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. و يحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والمد الثاني عند الساعة 07:21 والجزر الأول عند الساعة 12:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:02.

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المصدر: وام
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