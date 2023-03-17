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بمكرمة من حمدان بن زايد.. جمعية الصحفيين تنظم عمرة لبعض أعضائها

شعار جمعية الصحفيين الإماراتية
17 مارس 2023 18:59

بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال الفترة من 20 وحتى 26 مارس الجاري، رحلة لأداء مناسك العمرة لعدد من أعضائها.
وتوجه محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، نيابة عن مجلس إدارة الجمعية وجميع أعضائها، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مكرمته التي تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي يوليه سموه لأبناء الوطن في مختلف المجالات وإيمانا من سموه بأهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في تعزيز مسيرة العمل الصحفي في الدولة والنهوض بالمستوى المهني والثقافي للصحفيين.

من جانبه، أكد حسين المناعي نائب رئيس الجمعية رئيس الوفد، حرص الجمعية على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم الفعاليات المتنوعة، بما يحقق التطلعات المرجوة من جميع الأعضاء في ظل اهتمام مجلس إدارة الجمعية بتقديم الدعم والرعاية للمنتسبين علاوة على الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات التخصصية، والهادفة إلى تطوير الأداء الإعلامي، وبما يعود بالنفع على جميع الأعضاء والمؤسسات الإعلامية.

وقال المناعي إن تنظيم رحلة العمرة يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات العديدة التي تنظمها جمعية الصحفيين الإماراتية طوال العام، مشيراً إلى أن الجمعية أكملت استعداداتها وترتيباتها النهائية اللازمة لتنظيم رحلة العمرة والتي تشمل كذلك زيارة المسجد النبوي الشريف.

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