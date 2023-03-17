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مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارين بشأن أفغانستان تقدمت بهما الإمارات واليابان

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارين بشأن أفغانستان تقدمت بهما الإمارات واليابان
17 مارس 2023 14:39

 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع اليوم خلال اجتماع بشأن أفغانستان، قرارين تقدمت بهما دولة الإمارات بالتعاون مع اليابان، حيث يقضي القرار الأول بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً، بما يمكّن البعثة من مواصلة عملها حول تعزيز حقوق الإنسان، والتواصل مع جميع الجهات الأفغانية المعنية، وتنسيق المساعدات الإغاثية، أما القرار الثاني فهو الطلب بإجراء تقييم مستقل حول النهج الدولي المتبع تجاه أفغانستان.
وسلطت معالي لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة - في كلمة ألقتها بعد التصويت نيابة عن دولة الإمارات واليابان - الضوء على الأهمية البالغة للقرارين، وقالت: في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الأفغاني عددا من التحديات الصعبة للغاية، استجاب مجلس الأمن برسالة قوية وموحدة نبعت من دعمه الثابت، مفادها عدم التخلي عن أفغانستان، خاصة النساء والفتيات فيها.
وكانت دولة الإمارات قد قامت بتسهيل المفاوضات بشأن نتائج أعمال مجلس الأمن، بصفتها حامل قلم مشارك في ملف أفغانستان مع اليابان؛ وأعرب حاملو القلم عن تقديرهم العميق للمشاركة البنّاءة والقيّمة لأعضاء المجلس.
وصرحت معالي نسيبة قائلة: نحن ممتنون لروح التعاون والشعور بالمسؤولية التي ظهرت خلال المناقشات، ونعتقد أنه من الضروري الاستمرار في هذا النهج، في حال أردنا الوفاء بالتزامنا تجاه أفغانستان وشعبها، مؤكدة باسم دولة الإمارات واليابان، بأن "العمل يبدأ بالفعل الآن".
وكانت دولة الإمارات واليابان قد عقدتا لقاءً إعلامياً مشتركاً مع الهيئات الصحفية التابعة للأمم المتحدة عقب اعتماد القرارين، حيث أكدت معالي نسيبة، وسعادة السفير ايشيكاني كيميهيرو، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الراهن في أفغانستان لا يمكن أن يستمر؛ وقالا: إنه من خلال طلب هذا التقييم المستقل، يتخذ مجلس الأمن استجابة دقيقة ومدروسة لأزمة حرجة مع وجود خبرة خارجية وتفكير جديد، يشير بشكل أساسي إلى أن نهج العمل الاعتيادي ليس كافيا للنهوض بأفغانستان.

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