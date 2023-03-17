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الحالة الجوية المتوقعة في الدولة خلال الأيام القادمة

الحالة الجوية المتوقعة في الدولة خلال الأيام القادمة
17 مارس 2023 14:14

تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي ضعيف من الشمال يصاحبه تشكيلات من السحب العالية والمتوسطة تتحرك من الغرب إلى الشرق يصاحبها سقوط أمطار ونتيجة لوجود الجبال شرقاً من المحتمل تكون بعض السحب الركامية المحلية.
الطقس : غائم جزئي إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وعلى فترات، تبدأ غرباً ثم تمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة مع فرصة تطور بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً خاصة يومي السبت والأحد.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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