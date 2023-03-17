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"زايد للإسكان" يعلن تمديد فتح باب الحجز أمام المستفيدين من مساكن حي السيوح 16

"زايد للإسكان" يعلن تمديد فتح باب الحجز أمام المستفيدين من مساكن حي السيوح 16
17 مارس 2023 11:57

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان تمديد فترة الحجز أمام المستفيدين من المجموعات الثلاث الأولى من مساكن حي السيوح 16 في الشارقة "مساكن المجمع" لغاية يوم الاثنين المقبل الموافق 20 مارس وذلك لمنحهم الفرصة من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمصارف الوطنية.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان إنه سيتم فتح النظام بداية كل شهر ليتمكن المستفيدون من حجز مساكنهم بعد انتهائهم من الإجراءات المصرفية.
وأوضح المنصوري، أن عدد المستفيدين الذين أتموا حجز مساكنهم ضمن الحي (المستفيدون الذين انتهوا من الإجراءات المصرفية)، منذ فتح باب الحجز صباح يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، بلغ 317 مستفيداً من إجمالي 438 مستفيدا للمجموعات الثلاث الأولى.
وأكد مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه يتابع مع المتعاملين سير عملية حجز مساكن حي السيوح 16 بالشارقة، للوقوف على أي صعوبات قد تواجههم خلال إجراءات الحجز.
وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري، عن فتح باب الحجز صباح الثلاثاء الماضي أمام المستفيدين للمراحل الثلاث الأولى من مساكن حي السيوح 16 في الشارقة "مساكن المجمع"، والتي تضم 438 مسكناً من إجمالي 818 مسكناً على مساحة إجمالية 1.3 مليون متر مربع بتكلفة مليار درهم.

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