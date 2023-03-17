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"محمد بن راشد للفضاء" ينظم لقاءات دورية بين الجمهور ورائد الفضاء سلطان النيادي

"محمد بن راشد للفضاء" ينظم لقاءات دورية بين الجمهور ورائد الفضاء سلطان النيادي
17 مارس 2023 10:43

 أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن تنظيم حدث استثنائي تحت عنوان "لقاء من الفضاء"، وهو عبارة عن إجراء اتصال مباشر مع رائد الفضاء سلطان النيادي، المتواجد حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية؛ ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تصل مدتها إلى 6 أشهر كاملة، بينما يشارك الجمهور في الاتصال، بشرط التسجيل المسبق ولأعداد محددة، في إطار الوقت المتاح للاتصال.

وأوضح المركز أن الحدث سيتم تنظيمه بشكل دوري، في جميع أنحاء دولة الإمارات، وستكون البداية يوم 21 مارس الجاري، انطلاقا من دار أوبرا دبي، حيث سيجرى الاتصال في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، للأشخاص المُسجلين مسبقًا للحضور.

وسيتيح اللقاء فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها، إذ تُعد هذه اللقاءات نافذة يطل منها محبو استكشاف الفضاء، على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.

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وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء بهذه المناسبة : "يهدف المركز ، من خلال هذه اللقاءات إلى تقديم معلومات حول مهمات الفضاء لمحبي هذا المجال.

ونسعى إلى إلهام أجيال المستقبل لاستكشاف الفضاء، عبر إتاحة الفرصة أمامهم للاطّلاع على تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب والتي يخوضها ابن الإمارات سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية. كما نسعى من خلال مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقافة الابتكار لدى شبابنا، وتحفيز العقول الشابة على إطلاق العنان لأحلامهم، وطموحاتهم". يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويمكن التسجيل لحضور اللقاء عبر الرابط: https://www.dubaiopera.com/events/a-call-with-space

المصدر: وام
مركز محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
سلطان النيادي
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