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ناعمة المنصوري: دعم الشعب الفلسطيني نهج إماراتي راسخ

ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي
17 مارس 2023 00:25

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة، يأتي في إطار مسيرة الخير والعطاء الإماراتية المتواصلة، وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
وقالت: «إن الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني يجسد مواقف الدولة الثابتة في مساندة الأشقاء في مختلف الظروف والأوقات، ما يعكس نهج الإمارات الأصيل، وإنسانيتها الراسخة تجاه الأشقاء والتي تجلت في العديد من المواقف الخالدة التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل 50 عاماً».
وأضافت: «إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتقديم الدعم للأشقاء، تعكس إنسانية سموه العالية انطلاقاً من مبادئ الإمارات الراسخة في التسامح والسلام والتضامن الإنساني بين بني البشر، والعمل المشترك من أجل إرساء الاستقرار والازدهار العالمي، ليصنع العطاء الإمارات السخي الفارق في حياة الشعوب والمجتمعات».

 

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