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أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ

أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
17 مارس 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ، الأمر الذي تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين. واعتبر معاليه، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة والمتضررين فيها، نهجاً إماراتياً أصيلاً ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية. وعبر «تويتر»، دوّن معاليه قوله: «دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين». وأضاف: «توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة والمتضررين فيها نهج إماراتي أصيل، ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية».

أنور قرقاش
الإمارات
فلسطين
محمد بن زايد
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