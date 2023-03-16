سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على المقترحات الخاصة بمشروع إعادة تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة، أمس، بمقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وعلى هامش الزيارة، تجول سموه في قسم «الكون في القرآن الكريم» الذي يستعرض المشاهد الكونية وظواهرها التي تم ذكرها في القرآن الكريم، وتتيح للزائر الاستفادة من المعلومات بأحدث الأساليب الصوتية والكتابية.

كما التقى سموه الفريق العلمي لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وذلك بمقر الأكاديمية.

كما تجول سموه في مختبر الأقمار الصناعية المكعبة، مطلعاً على نتائج التحديثات الأخيرة للقمر الصناعي المكعب «الشارقة سات 1»، وحالته من حيث درجة الحرارة وقوة مخزون الطاقة، إضافة إلى الإشارات الواردة منه والصور التي تم التقاطها خلال الفترة السابقة، ما يتيح للقائمين عليه إعطاء الأوامر التالية لعمل القمر الصناعي المركب.

كما شاهد سموه آلية عمل النموذج الهندسي للقمر الصناعي المركب «الشارقة سات 1» والذي يحاكي القمر الصناعي المركب الذي تم إطلاقه مسبقاً، حيث تتم التجربة عليه في المختبر للتأكد من فاعليته قبل إعطاء القمر الصناعي المركب الأصلي الأوامر.