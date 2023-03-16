مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً

دبي (الاتحاد)

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي، اجتماع المجلس الذي عُقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وصادَق سموه خلال الاجتماع على عدد من قرارات تعيين وترقية قُضاة في محاكم دبي، بما يدعم المحاكم بالكفاءات القضائية المتميزة القادرة على التعامل مع المتغيرات على ساحة العمل القانوني والقضائي.

واعتمد سموه خلال الاجتماع الخطة التدريبية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2023 والتي تضمنت 83 دورة موزعة على خمسة برامج، مؤكداً سموه أن تطوير قدرات وكفاءات أعضاء السلطة القضائية هي الأساس في الرقي بمنظومة السلطة القضائية للتغلب على التحديات التي تواجه العمل القضائي في الإمارة. وأثنى سمو رئيس المجلس القضائي على جهود فرق العمل التي أنجزت الخطط الاستراتيجية التي تم مناقشتها واعتمادها، ووجّه بمتابعة تنفيذ مختلف محاور تلك الخطط ورفع تقارير دورية بذلك إلى المجلس. إلى ذلك، ناقش سموه مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، حيث اتخذ سموه مجموعة من القرارات بشأن ما تم عرضه من جانب أعضاء السلطة القضائية. واطلع سمو رئيس المجلس القضائي على نتائج الخطط الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية والتوصيات المستقبلية بشأنها، كما اعتمد سموه الخطط الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها، والتي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة من خلال أهداف ومشاريع ومبادرات تستشرف مستقبل هذه المنظومة، حيث شدّد سموه على أن «القضاء العادل والنزيه والمستقل يعني مجتمعاً مستقراً، يأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته».واعتمد سموه الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي 2023 -2025 والتي تضمنت خريطتها 6 محاور رئيسة. كما اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة 2022 -2030 التي تضمنت 12 هدفاً استراتيجياً موزعاً على أربعة محاور استراتيجية. واعتمد سموه أيضاً خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لمعهد دبي القضائي 2023 - 2025 التي تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً موزعاً على 6 أولويات استراتيجية.