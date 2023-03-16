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تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«موسكو الإسلامي»

نجلاء النقبي خلال توقيع مذكرة التعاون مع رئيس المعهد (من المصدر)
17 مارس 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مذكرة تفاهم وتعاون مع معهد موسكو الإسلامي، لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، وعن معهد موسكو الإسلامي، الدكتور ضمير محيي الدين، رئيس المعهد.
وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي أن المذكرة تعزز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي مرموق على مستوى العالم في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، وتقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية، تقوم على نشر فضائل التسامح والمحبة واحترام الإنسان وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات العالم المختلفة. وتنص المذكرة على تبادل الطرفين الإصدارات والكتب والدوريات والمنشورات والبحوث، سواء باللغة العربية أو بأية لغة أخرى متوافرة، إضافة إلى توفير فرص التدريب المهني، والمشاركة في الندوات والدورات الصيفية للطلبة من الطرفين وفقاً للتخصصات المتاحة.
وشدد الدكتور ضمير محيي الدين على أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة في تنفيذ المشاريع التعليمية والعلمية والنشر المشتركة في مستقبل العلاقات بين المنظمتين». وقال: من المخطط هذا العام عقد مؤتمر دولي بشكل مشترك والتدريب لطلابنا، بالإضافة إلى النشر المشترك لمجموعة من الكتب، ونأمل أن تتوسع آفاق التعاون بين الجانبين.

 

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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