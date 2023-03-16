اختتام «آسيا» للأرصاد الجوية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتم مؤتمر الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) للأرصاد الجوية أمس أعماله التي استضافها المركز الوطني للأرصاد في الدولة خلال الفترة من 13 حتى 16 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 150 شخصية بارزة من سفراء الدول والأعضاء الـ35 في الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، ومسؤولي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وممثلي المكاتب واللجان التابعة للأمم المتحدة والممثلين الدائمين لدول الإقليم الثاني (آسيا) لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وأصدر المشاركون في المؤتمر بياناً ختامياً لدعم مبادرة الأمم المتحدة «الإنذار المبكر للجميع» الذي أكد أهمية إنشاء أنظمة الإنذار المبكر للجميع للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية على شعوب الإقليم والعالم، والحاجة الملحة لبناء قدرات الدول لتطوير منظومة الاستجابة الوطنية والمجتمعية من خلال وضع السياسات والتشريعات الوطنية التي من شأنها تغطية الجميع بخدمات أنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى دعم أصحاب المصلحة المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث وتمكينهم من الوصول إلى أنظمة الإنذار وصنع القرار القائمة على التأثير. وشدد البيان الختامي أيضاً على الحاجة إلى تحسين كفاءة وموثوقية خدمات الإنذار المبكر وإتاحتها بصيغ مناسبة مثل بروتوكول الإنذار المشترك لجميع المستخدمين الرئيسين بما في ذلك وسائل الإعلام.

خطوة مهمة

قال الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «إن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع في الإقليم الثاني، حيث يعكس البيان التزامنا المشترك بتعزيز قدرات الدول الأعضاء لحماية مجتمعاتها المحلية من مخاطر الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تحقيق مبدأ العمل التكاملي، وتبادل المعرفة والموارد، وتشجيع الاستثمار في أنظمة فعالة للإنذار المبكر، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات الكوارث على نحو أفضل».