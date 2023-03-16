71 دبلوماسياً من 55 دولة في «يوم الشارقة الدبلوماسي»

الشارقة (وام)

استضافت «دائرة العلاقات الحكومية» بالشارقة ضمن فعاليات «يوم الشارقة الدبلوماسي» في مقر مجموعة «بيئة» 71 دبلوماسياً من 55 دولة منهم 41 سفيراً وقنصلاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة و30 ملحقاً دبلوماسياً وقائماً بالأعمال إضافة إلى عدد من المستشارين الاقتصاديين والتجاريين ومديري الإدارات ومجموعة من كبار المسؤولين في الشارقة من رؤساء ومديري مؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة. جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف تسليط الضوء على ما تتيحه إمارة الشارقة من فرص للتعاون والاستثمار والسياحة والشراكات المثمرة في قطاعات البيئة والبنية التحتية، إضافة إلى عرض ما توفره الإمارة من المنصات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي تعزز التعاون والحوار الحضاري مع العالم في مجالات متنوعة تشمل الثقافات والفنون وريادة الأعمال والمعارض التجارية.

وتضمنت الفعالية ملتقى حوارياً اطلع خلاله السفراء وممثلو الدول الشقيقة والصديقة على جهود الشارقة في قطاعات التنمية والبيئة ومشاريع البنية التحتية والاستثمار والاستدامة.

تواصل بلدان العالم

خلال الملتقى، سلَّط الشيخ فاهم القاسمي الضوء على الدور الذي تلعبه الشارقة كبوابة دبلوماسية لتواصل بلدان العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات اختارت هذا العام «عام الاستدامة» لتأكيد ضرورة الاهتمام بالبيئة وتحفيز الجمهور على تبني خيارات وممارسات صديقة للبيئة وتشجيع الابتكار والاستثمار في حلول الاستدامة.

وأشار الشيخ فاهم القاسمي إلى أهمية قمة المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها تعد مؤشراً على التزام الدولة بإعطاء الأولوية للقضايا البيئية، موضحاً أهمية مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واصفاً إياها بركائز النجاح الثلاثية في العمل الحكومي لتحقيق إنجازات مشرفة في جهود حماية الأرض وتوفير بيئة ينعم فيها الجميع بالصحة والرفاه.