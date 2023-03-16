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«ايدج» ممثل رسمي لشركة «بهارات دايناميكس» الهندية في الدولة

الجانبان عقب إعلان الشراكة (من المصدر)
17 مارس 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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تم تعيين GRADEONE، شركة التجارة الدفاعية المتخصصة في تصنيع الألعاب النارية غير الفتاكة والذخيرة والمكونات المتعلقة بالدفاع وحلول التعبئة، كشريك قناة رسمي من قبل «بهارات دايناميكس»، الشركة الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الهند، والتي تمتلك مرافق حديثة الطراز لتصنيع وتوريد الصواريخ الموجهة والأسلحة تحت الماء والمنتجات المحمولة جواً ومعدات الدفاع المشترك للقوات المسلحة الهندية. 
وقال خليفة آل علي، المدير العام لشركة GRADEONE: «نمضي قٌدما في تطوير نطاق قدراتنا التجارية الدفاعية ضمن مجموعة ايدج، كما نفخر بدورنا بعقد شراكة مع بهارات دايناميكس، الشركة المصنعة لأنظمة التسلّح عالية التقنية للقوات المسلحة الهندية والعملاء الدوليين. فمن خلال تطوير الشراكات الناجحة والاستفادة من كفاءتنا التجارية، تتمتع GRADEONE بمزايا عدة من ضمنها توسيع سلسلة التوريد في دولة الإمارات وتعزيز القدرات والمكونات الدفاعية داخل الدولة».
وأضاف العميد البحري (المتقاعد) غيريش راغوناث برادان، المدير التنفيذي في بهارات دايناميكس: «يسرّ بهارات دايناميكس أن تتعاون مع GRADEONE وأن تسهم في تعزيز قطاع الدفاع الإماراتي من خلال تقديم منتجاتنا الموثوقة إلى المنطقة. ونحن فخورون بأن تصبح شركة GRADEONE، المزود المتميز لحلول التجارة الدفاعية، ممثلنا الإقليمي في دولة الإمارات››.
وتختص GRADEONE، التي تأسست في عام 2004، بالتجارة والخدمات الدفاعية وتقديم حلول متنوعة للقطاعات العسكرية والدفاعية، مثل الجيش والقوات الخاصة والبحرية والقوات الجوية وإنفاذ القانون وخدمات البحث والإنقاذ.

ايدج
الإمارات
الألعاب النارية
الهند
وزارة الدفاع
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