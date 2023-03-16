«ألف للتعليم» تشارك في قمة قطر للعلوم

أبوظبي (وام)

شاركت «ألف للتعليم»، في قمة قطر للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» بصفة الراعي الماسي، تماشياً مع التزامها بتعزيز توظيف التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وتوفير فرص التعلم المخصصة التي من شأنها تحسين المخرجات التعليمية. وأدار إنديرجيت راندهاوا، مدير النشر للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، جلسة حواريةً موضوعها «النساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، في حين أدارت الدكتورة تينا كاب، رئيسة التعليم، جلسة حواريةً أخرى بعنوان «الاستدامة في التعليم».