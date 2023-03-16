التوعية بنظافة السكيك وأرصفة المحال التجارية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية تجاه الحفاظ على المظهر العام للمدن والشوارع، من خلال الالتزام بإزالة كافة مشوهات المنظر العام، وعدم إشغال الأرصفة والممرات المحاذية للمحال التجارية، وكذلك الإبقاء على نظافة السكيك بين الأحياء السكنية، حفاظاً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، وتعزيزاً للمظهر الحضاري للمدن.

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نظمتها البلدية على نطاق واسع شمل مدينة أبوظبي وجميع ضواحيها، تأكيداً على السعي نحو تكريس أفضل معايير البيئات السكنية الصحية وذات المشهدية الجمالية المتناسقة والخالية من أي مشوهات للمظهر العام.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار تفعيل دور المجتمع من خلال التوعية المستمرة للمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري، وتعزيز نظافة الأحياء السكنية والمناطق التجارية، بما ينعكس إيجابياً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وشهدت الحملة التي نظمت بمحورين متزامنين: محور ميداني من خلال الجولات الميدانية لمفتشي البلدية وفريق الحملة، ومحور إلكتروني عبر إرسال آلاف الرسائل النصية التوعوية، نشر العديد من المنشورات الإرشادية بشأن المظهر العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى حسابات البلدية الرسمية الإلكترونية، وعبر تطبيق (فريجنا) لحث المجتمع على التقيد بمتطلبات المظهر العام.

وركزت الحملة التي استمرت 5 أيام متصلة على التوعية بضرورة الحفاظ على نظافة الممرات الجانبية للمحال التجارية ونظافة السكيك في الأحياء السكنية، والالتزام بقانون المظهر العام والمتعلق برمي المخلفات في الأماكن المخصصة لتجنب المخالفة والغرامة.

كما حرصت الحملة على توعية السكان بالآثار المترتبة على رمي المخلفات، والنفايات بين الأحياء السكنية أو على الأرصفة، وتوضيح المسؤولية القانونية، والمخالفات المترتبة على إلقاء النفايات بالأماكن غير المخصصة لذلك، وحثت الحملة السكان على المساهمة في إزالة المخلفات بين السكيك لتعزيز المظهر العام وصحة السكان.