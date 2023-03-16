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تركيب 123 عمود إنارة في شعبية الحصن وبحيرة الذيد

إنارة كل المناطق وتقديم أفضل الخدمات (من المصدر)
17 مارس 2023 01:34

الشارقة (الاتحاد)

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بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ خطتها لعام 2023 لاستكمال مشروعات الإنارة في المنطقة الوسطى حيث أنجزت الهيئة منذ بداية العام الجاري مشروع إنارة شعبية الحصن بالذيد بتركيب 52 عموداً و52 كشافاً وتمديد كابلات بمسافة 2400 متر بتكلفة قدرها 273 ألف درهم. 
كما أنجزت الهيئة مشروع إنارة بحيرة الذيد الجديدة بتركيب 71 عمودا و71 كشافا وتمديد كابلات بطول 3600 متر وبتكلفة قدرها 470 ألف درهم. كما أنجزت أعمال الصيانة في عدد من المناطق بتكلفة قدرها 97 ألف درهم. وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على استكمال خطتها لإنارة كافة المناطق وتقديم أفضل الخدمات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات من خلال إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع التطويرية بالمنطقة الوسطى ومتابعة متطلبات الأهالي وتسهيل إجراءات الخدمات والمشاريع الحكومية التي تساهم في تطوير وخدمة المنطقة الوسطى وسكانها.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الذيد
الشارقة
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