ممثلون عن حكومة الإمارات يزورون أطفالاً إماراتيين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى في لندن

لندن (وام)

زار ممثلون عن حكومة دولة الإمارات، عدداً من الأطفال الإماراتيين الذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، وذلك بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.

وقدمت البروفيسورة مها بركات، مدير عام مكتب فخر الوطن، خلال الزيارة، مجموعة من الهدايا الخاصة للأطفال بهذه المناسبة، وقالت: «نأمل أن ينعم جميع الأطفال بالصحة وبمستقبل مزدهر.. نتمنى لأبطالنا الصغار الذين التقيناهم اليوم الشفاء العاجل».

وكان للمنحة السخية التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في عام 2014 والبالغة 60 مليون جنيه استرليني، الفضل في تأسيس مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، الأمر الذي أسهم في توطيد العلاقة بين مستشفى جريت أورموند ستريت ودولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن مركز زايد للأبحاث، يعد ثمرة شراكة بين مستشفى «جريت أورموند ستريت» و«كلية لندن الجامعية» و«مؤسسة مستشفى جريت أورموند ستريت الخيرية للأطفال».