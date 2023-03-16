الشبكة العامة للاتصال الحكومي: دبي قصة تميّز

دبي (وام)

أكد أعضاء «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التي تجمع مسؤولي الاتصال الحكومي لدى الجهات الحكومية بدبي للتعريف برؤاها الاستراتيجية وخططها المستقبلية الطموحة، أن قصة نجاح دبي وتميزها انطلقت من التاريخ العريق والإرث الراسخ الذي أرسته على مدى عقود، والتي أكدتها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على قيم صناعة المستقبل والانفتاح على العالم وتحويل التحديات إلى فرص وإشراك الجميع في مسارات التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي انعقد في «متحف الشندغة» بدبي، بحضور المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، وأعضاء الشبكة من مدراء إدارات الاتصال الحكومي بالجهات الحكومية في الإمارة، لمناقشة المستجدات الاستراتيجية في العمل الحكومي. واعتبر المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الكلمة الترحيبية للاجتماع، أن الدور المتنامي للاتصال الحكومي أصبح أكثر أهمية وتأثيراً اليوم، لأن الجمهور من أفراد ومؤسسات أصبحوا على وعي مكثف بأفضل الطرق للوصول إلى معلومات دقيقة ومن مصادر موثوقة. كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهم التوجهات الاستراتيجية في التنمية المستدامة في دبي، واختتم الاجتماع بجولة في «دار آل مكتوم» بالشندغة، بما تحويه من معلومات تاريخية ملهمة عن ماضي دبي ومنظومة قيمها الراسخة، القائمة على الإيجابية والطموح وبناء مركز تجاري دولي يكون صلة وصل بين الشرق والغرب، حيث اطلعوا في الدار على قصص إنسانية تستحضر ذكرى شخصيات ملهمة عاشت فيها وبدأت منها قصة دبي التي أصبحت أيقونة العالم.