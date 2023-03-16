الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشبكة العامة للاتصال الحكومي: دبي قصة تميّز

الشبكة العامة للاتصال الحكومي: دبي قصة تميّز
17 مارس 2023 01:34

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً

 أكد أعضاء «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التي تجمع مسؤولي الاتصال الحكومي لدى الجهات الحكومية بدبي للتعريف برؤاها الاستراتيجية وخططها المستقبلية الطموحة، أن قصة نجاح دبي وتميزها انطلقت من التاريخ العريق والإرث الراسخ الذي أرسته على مدى عقود، والتي أكدتها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على قيم صناعة المستقبل والانفتاح على العالم وتحويل التحديات إلى فرص وإشراك الجميع في مسارات التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي انعقد في «متحف الشندغة» بدبي، بحضور المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، وأعضاء الشبكة من مدراء إدارات الاتصال الحكومي بالجهات الحكومية في الإمارة، لمناقشة المستجدات الاستراتيجية في العمل الحكومي. واعتبر المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الكلمة الترحيبية للاجتماع، أن الدور المتنامي للاتصال الحكومي أصبح أكثر أهمية وتأثيراً اليوم، لأن الجمهور من أفراد ومؤسسات أصبحوا على وعي مكثف بأفضل الطرق للوصول إلى معلومات دقيقة ومن مصادر موثوقة. كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهم التوجهات الاستراتيجية في التنمية المستدامة في دبي، واختتم الاجتماع بجولة في «دار آل مكتوم» بالشندغة، بما تحويه من معلومات تاريخية ملهمة عن ماضي دبي ومنظومة قيمها الراسخة، القائمة على الإيجابية والطموح وبناء مركز تجاري دولي يكون صلة وصل بين الشرق والغرب، حيث اطلعوا في الدار على قصص إنسانية تستحضر ذكرى شخصيات ملهمة عاشت فيها وبدأت منها قصة دبي التي أصبحت أيقونة العالم.

دبي
الإمارات
الشبكة العامة للاتصال الحكومي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©