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الإمارات

محمد الكويتي يفوز بجائزة التميز في «الأمن السيبراني» لعام 2023

محمد الكويتي خلال تسلمه الجائزة (وام)
17 مارس 2023 01:34

أبوظبي (وام)

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فاز الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بجائزة التميز في مجال الأمن السيبراني لعام 2023 عن فئة القيادة العالمية.
وتُمنح جوائز التميز في الأمن السيبراني لعام 2023 لتكريم الأفراد والمؤسسات التي تبدي أداء متميزاً ومبتكراً وقيادياً في مجال أمن المعلومات.
ويتسم برنامج جوائز التميز في الأمن السيبراني لعام 2023، الذي يضم أكثر من 800 بند في أكثر من 300 فئة من فئات الجائزة، بدرجة عالية من التنافسية.. ويجسد جميع الفائزين أعلى مستوى من الابتكار والتميز في التصدي للتهديدات الناشئة في مجال الأمن السيبراني.
وقال هولغر شولتسه الرئيس التنفيذي لمجتمع CYBERSECURITY INSIDERS ومؤسس مجتمع أمن المعلومات على لينكد إن الذي يضم 600 عضو وينظم الدورة السنوية الثامنة لجائزة التميز في مجال الأمن السيبراني: «نهنئ دولة الإمارات بفوز الدكتور محمد الكويتي بجائزة التميز في مجال الأمن السيبراني لعام 2023 من فئة القيادة العالمية. وهذه الجائزة المرموقة شهادة على القيادة المخلصة والمساهمة البارزة في النهوض بالأمن السيبراني والتحول الرقمي على الصعيد العالمي».
من جانبه، قال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: إن الجائزة العالمية تشكل اعترافاًَ دولياً جديداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني ونتيجة حتمية للتوجيهات والرؤى السديدة للقيادة الرشيدة إضافة إلى تعاون جميع فرق العمل الوطنية والذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف: المجلس يعمل ضمن استراتيجية واضحة للأمن السيبراني تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومرنة تساعد الهيئات والمؤسسات والأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكّنهم من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع إماراتي رقمي آمن وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى أن فوزه بجائزة التميز في مجال الأمن السيبراني لعام 2023 من فئة القيادة العالمية يعد تكريماً لمجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وتقديراً لجهوده في تحقيق الاستقرار الإلكتروني محلياً وإقليمياً، موضحاً أن هذه الجائزة تشكل دافعاً جديداً لمزيد من العمل والإنجاز والإبداع لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في الأمن السيبراني عالمياً وتحسين قدراتها الوطنية في هذا المجال.

محمد الكويتي
الإمارات
الأمن السيبراني
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