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«دبي للمرأة» تطلق برنامجاً لتأهيل القيادات النسائية

منى المري والأعضاء خلال الاجتماع (من المصدر)
17 مارس 2023 01:34

دبي (الاتحاد)

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استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة المشروعات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة القادمة، ضمن المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2023-2027 المتعلقة بخلق بيئة مُمَكِنة للمرأة في سوق العمل، وتطوير القيادات النسائية، وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع، والتي تسعى المؤسسة من خلالها لتعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة الصديقة للمرأة على مستوى العالم وتعزيز تواجد المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، كما اطلع المجلس على أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تعكس رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2023، الذي عقد برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت منى المري التزام المؤسسة بدعم المرأة والارتقاء بقدراتها الوظيفية والقيادية وتعزيز مقومات جودة حياتها من خلال برامج ومبادرات نوعية تم تضمينها في الخطة الاستراتيجية 2023 – 2027، بما يسهم في دعم جهود الاستفادة من قدراتها كشريك رئيسي في التنمية وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأعلنت أنه وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ستطلق المؤسسة خلال الفترة المقبلة برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، وهو برنامج تدريبي لتأهيل وتمكين القيادات النسائية بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلها للترشح لمناصب عضوية مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، وسيتم تنفيذه في شهر مايو المقبل، بالتعاون مع معهد المديرين (Institute of Directors) في المملكة المتحدة وهي مؤسسة عريقة في مجال الحوكمة.

دبي للمرأة
دبي
مؤسسة دبي للمرأة
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