طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يستكشفون آفاق التدريب والتوظيف

أبوظبي (الاتحاد)

حظي طلاب الماجستير والدكتوراه في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بفرصة هامة للقاء والتواصل مع نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات خلال فعاليات النسخة الثانية من «معرض الفرص التدريبية والوظيفية» التي نظمته الجامعة حضورياً بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في برامج التدريب واكتساب الخبرات العملية والتعرف على الشركات وأصحاب العمل المحتملين.

وواصل المعرض، الذي أقيم أمس في حرم الجامعة، البناء على النجاح اللافت الذي شهدته نسخة العام الماضي والتي مكنت العديد من الخريجين من تأمين فرص عمل مستقبلية متميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في الدولة.

وشهدت النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من 37 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، وسلطت الضوء على الطلب القوي على الخبرات والكفاءات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي من قبل العديد من القطاعات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والاتصالات، والاستشارات، والخدمات المالية.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور تيموثي بالدوين، عميد الجامعة بالإنابة: «نظراً لحرص الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات على تطوير خبراتها الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإننا نشهد طلباً كبيراً على طلابنا سواء كان ذلك بهدف المشاركة في برامج التدريب أو التوظيف ويرجع هذا الطلب إلى عاملين رئيسيين الأول حرص العديد من طلاب جامعتنا على المشاركة في الجهود البحثية التي تبذلها قطاعات مختلفة الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير فوري على أصحاب العمل المحتملين، بينما يتمثل العامل الثاني في اختيار غالبية الخريجين البقاء وإيجاد مسارات وظيفية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذل جهوداً كبيرة بهدف ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي».