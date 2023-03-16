بدور القاسمي تفتتح معرض «التوظيف» بأميركية الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة معرض ومنتدى التوظيف السنوي في الجامعة الأميركية في الشارقة في حرم الجامعة بحضور 1500 من الطلبة والخريجين المهتمين باستكشاف فرص العمل والتدريب المتنوعة التي تقدمها 65 مؤسسة وشركة وطنية ودولية مشاركة في المعرض.

وقالت الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة: «يعد معرض ومنتدى التوظيف السنوي أحد أهم الفرص التي توفرها الجامعة لطلبتها وخريجيها لاستكشاف فرص العمل والتدريب وتوسيع شبكة معارفهم وتعزيز شعور الارتياح ضمن السياقات المهنية والعملية الرسمية ونحن فخورون هذا العام برؤية زيادة في عدد المؤسسات المشاركة في معرض التوظيف مع انضمام شركات جديدة إلينا هذا العام ونحن حريصون في الجامعة على دعم الطلبة وإعدادهم للمستقبل وفخورون بالعمل عن كثب مع شركاء الصناعة لإطلاق طلابنا إلى العالم».